İran'da 28 Şubat'tan bu yana 6 bin 500'den fazla kişi "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 6 bin 500'den fazla kişinin 'hainlik ve casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca Aralık 2025'teki protestolarla ilgili gözaltıların sürdüğünü belirtti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Radan, ülkesindeki gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkede 6 bin 500'den fazla kişinin "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını belirten Radan, gözaltına alınanlardan 567'sinin "İran yönetimi karşıtı devrimci gruplarla bağlantılı" olduğunu öne sürdü.

Radan ayrıca, Aralık 2025'te başlayan protestolarla ilgili gözaltı işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
