İran'da 250'den fazla kişinin mal varlığına "ülke güvenliğini tehlikeye atma" gerekçesiyle el konuldu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran savcılığı, 250'yi aşkın kişinin taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el koydu.

Söz konusu kişilerin, "ülke güvenliğini tehlikeye atan, ABD ile İsrail etkisi altında ve İslam devrimi karşıtı gruplarla ilişkili" olduğu öne sürüldü.

Tahran savcısı Ali Salihi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.