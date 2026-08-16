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İran: VPN Kullanımı Casusluk Riskini Artırıyor

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kaimpenah, VPN kullanımının güvenlik riski oluşturduğunu ve düşman sızmasını kolaylaştırdığını öne sürdü. Ayrıca VPN satışlarından yıllık 64 milyon dolar gelir elde edildiğini ancak bu paranın kime gittiğinin bilinmediğini söyledi.

İSTANBUL (AA) – İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, internet erişiminde sınırlamaların uygulandığı ülkede VPN kullanımının güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirterek, VPN'lerin "düşmanın sızmasını ve casusluk faaliyetlerini kolaylaştırdığını" öne sürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kaimpenah, ülkede VPN kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaimpenah, güvenlik yetkililerinin hazırladığı raporlara göre VPN kullanımının "düşmanın sızmasını ve casusluk faaliyetlerini kolaylaştırdığını" ifade etti.

İran'da VPN satışlarından bir kesimin de haksız kazanç elde ettiğini söyleyen Kaimpenah, bu satıştan birilerinin yılda yaklaşık 12 trilyon tümen (64 milyon dolar) gelir elde ettiğini belirtti.

Kaimpenah, "Bu paranın kimin cebine gittiğini bilmiyoruz ancak İletişim Bakanlığı veya operatörlerin cebine gitmediğini biliyoruz." dedi.

İran'da internet kısıtlamaları

İnternet erişiminin sınırlandığı İran'da yönetim, uluslararası internet erişimine belirli ölçüde imkan sağlayan "Beyaz SIM Kart" uygulamasını yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler ile tanınmış kişi ve sanatçılara açmıştı.

Uygulamanın yüksek ücretler karşılığında üçüncü şahıslara aktarıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA
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