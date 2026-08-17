Haberler

İran: Düşman kültürel darbe planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, düşmanın İran'ı devirmek ve toplumsal-kültürel darbe planladığını öne sürdü. Hükümetin 'savaş hükümeti' olduğunu belirterek, medyadan halkı bilgilendirme ve komployla mücadelede destek istedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi hedeflediğini ve ülkede "toplumsal-kültürel darbe" için plan yaptığını öne sürdü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Arif, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mesud Pezeşkiyan hükümetinin göreve başladığı ilk günden itibaren "savaş hükümeti" olduğunu belirten Arif, "Düşmanın hedefi hala İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek. Düşman, ciddi bir toplumsal-kültürel darbe için planlama yapmış durumda." dedi.

Hükümetin, İran'daki medyanın düşmanın bu komplosuyla mücadele etmesine yardımcı olmasını isteyen Arif, "Hükümetin halkı bilgilendirmeden ani adımlar atma niyeti yok. Medya, kamuoyunun bazı kararlara ilişkin olumsuz görüşlerini hükümete iletirse hükümet bu kararların uygulanmasını erteleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu

Pervin Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru
Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem'den eleştirilere karşı olay cevap