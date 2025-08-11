İran Cumhurbaşkanı Su Krizi Uyarısında Bulundu

TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede başkent Tahran da dahil olmak üzere bazı bölgelerin "ciddi" bir su kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pezeşkiyan, pazar günü Tahran'da İranlı bazı medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda krizle mücadele için hükümetinin aldığı önlemlere dikkat çekti.

Sonbahar aylarında Tahran'a yeterli su sağlamak amacıyla yakındaki Taligan Barajı'ndan bölgeye su aktarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirten Pezeşkiyan, bölgede yağışların yüzde 45 azalması nedeniyle başkentin su krizini çözmede bu önlemin etkili olup olmayacağının bilinmediğini ifade etti.

Devlete ait IRIB Haber Ajansı'nın pazar günü yayımladığı haberde de ülkedeki barajların su seviyesinin yüzde 42'ye düştüğü bildirildi.

Ayrıca 22 Eylül 2024'ten bu yana ülkedeki barajlara sadece 23,56 milyar metreküp su girişi olduğu, bu miktarın 40,55 metreküp su girişinin görüldüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 düşüş anlamına geldiği de belirtildi.

Tahran Su ve Atık Su Şirketi 5. Bölge CEO'su Muhammed Taki Hüseyinzade, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Tahran barajlarındaki su miktarının ancak eylül sonuna kadar yeteceğini belirterek, vatandaşları su tüketimi konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

İran Su Kaynakları Yönetimi'ne göre su kıtlığı özellikle 22 Eylül 2024'ten bu yana ülkeyi vuran "benzeri görülmemiş" kuraklıktan kaynaklanıyor.

İranlı yetkililer, su kıtlığından etkilenen şehirlerde ofislerin kapatılması ve çalışma saatlerinin azaltılması gibi kısa vadeli önlemlere başvuruyor.