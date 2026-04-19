İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede savaşın genişletilmesine karşı olduklarını ve çatışmaların sürmesinin hiçbir tarafa fayda sağlamadığını belirtti. Pezeşkiyan, ülkeler arası diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın genişletilmesini istemediklerini ve çatışmaların sürmesinin hiçbir tarafın yararına olmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır." dedi.

Bölge ülkeleriyle yakınlaşmanın gerekliliğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Bazı güçler, bölge ülkelerini anlaşmazlık ve çatışmalara sürükleyerek kaynaklarını sömürmeye çalışıyor. Bölge ülkeleri bu yaklaşımlara birlik ve dayanışmayla karşı koymalı ve işbirliği ve uyum yolunu güçlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bugün, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirdiği ziyarette, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söylemişti.

İran'da geçtiğimiz günlerde ABD ile ateşkes görüşmeleri yapılması ülkedeki aşırı muhafazakar kesimin tepkilerine yol açmıştı. Söz konusu kesim, ABD'yle müzakere heyetinin başında devrim muhafızları ve muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın olmasına rağmen, Tahran yönetimini görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürütmemekle suçluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
