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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "saldırganlar tamamen pişman olana kadar" mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ancak ülkeye saldıranları tam olarak pişman edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ancak ülkeye saldıranları tam olarak pişman edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile devam eden savaşa ve Washington'un ülkeyi hedef alan adımlarına dair konuştu.

İran'ın "her zaman savaşa karşı çıktığını ve halkının çıkarlarını korumakla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamak adına ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini" savundu.

Pezeşkiyan, İran'ın bugüne kadar ülkeye yönelik saldırılara karşı kendisini savunduğunu belirterek, "Bu direnişi saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla sürdürecek ve İran milletinin haklarını korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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