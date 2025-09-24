Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ülkesinin nükleer bomba üretmediğini ve bunun asla olmayacağını belirtti. Aynı zamanda, bölgedeki huzursuzluğun kaynağının İsrail olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme peşinde olmadığını yineledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır." dedi.

Söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret eden Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de ve bölgede işlediği insanlık suçlarına dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor. Bizde bir şiir vardır: 'Günahı Belh'te demirci işledi / Ama Şuşter'de bakırcının boynunu vurdular'. Yani birileri başka bir yerde bölgeyi karıştırıyor ama başkaları yaptırımla cezalandırılıyor."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
