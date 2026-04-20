Pezeşkiyan'dan ABD'ye Mesaj: İran Halkı Zorbalığa Boyun Eğmez

(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, her türlü diyaloğun mantıklı bir zemine dayanması için tarafların verdikleri taahhütlere bağlı kalması gerektiğini belirterek, "İran halkı zorbalığa boyun eğmez" dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü diyaloğun mantıklı bir taahhüdü, taahhütlere bağlılıktır. İran'da Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin geçmiş davranış ve performansına dair var olan derin tarihi güvensizliğin yanı sıra, Amerikan yetkililerinin son günlerdeki yapıcı olmayan ve çelişkili yaklaşımı acı bir mesaj içermektedir: Onlar İran'ın teslim olmasını istiyorlar. İran halkı zorbalığa boyun eğmez." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA