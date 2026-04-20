İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li üst düzey yetkililerinin İran'a yönelik açıklamalarına cevap vererek, "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor. İran halkı zorbalığa boyun eğmez." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde ABD'ye karşı tarihten gelen derin bir güvensizlik bulunduğunu ve ABD'li yetkililerin son zamanlarda yaptığı açıklamaların yapıcılıktan uzak ve çelişkili olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Taahhütlere bağlı olmak mantıklı diyalogun temelidir. Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor. İran halkı zorbalığa boyun eğmez." dedi.