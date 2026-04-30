İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Hürmüz Boğazı'ndaki Güvensizliğin Sorumlusu ABD ve İsrail"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukadan ve oluşan güvensizlik ortamından ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu" ifade etti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukadan ve oluşan güvensizlik ortamından ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu" ifade etti.

İran Devlet medyasında paylaşılan Ulusal Basra Körfezi Günü mesajında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukadan ABD ve İsrail'i sorumlu tutarak, "düşman ülkelerin bölge dışında tutulması" kararını bir kez daha savundu.

Pezeşkiyan, su yolunun "büyük İran ulusunun direnişinin bir sembolü" olduğunu belirterek, "Bu su alanındaki her türlü güvensizliğin sorumluluğu ABD ve siyonist rejime aittir" dedi.

Kaynak: ANKA
