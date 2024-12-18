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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar' konferansında vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamayarak konuşma yapmadan kürsüyü terk etti.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Pezeşkiyan, sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve göz yaşlarına hakim olamadı. Pezeşkiyan, "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek kürsüden indi. Yerine oturan Pezeşkiyan'ın hüngür hüngür ağladığı görüldü.

BİR DAHA EVLENMEDİ

Pezeşkiyan tıp fakültesinde okurken, aynı okulda tahsil gören eşi Fatime Mecidi'yle tanıştı. 1993 yılında trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybetti. Bir daha evlenmeyen Pezeşkiyan, geriye kalan 2 oğlu ve bir kızını tek başına büyüttü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımehmet:

umarım yaşarken eşine gün yüzü göstermişsindir.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Timsah gözyaşları

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Haber YorumlarıVEFA:

Bir an var bir dakika daha sarılıp, koklayabilsem herşeyimi verirdim. Denilen!... İşte o an sözün bittiği, sevginin, aşkın bu dünyadaki yaşanmaya değer tek gerçek ve hayat kaynağı olduğunun anlaşıldığı andır. Sevdiklerinizi incitmeyin!!!

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Haber YorumlarıFahir Talip:

Bakın arkadaşlar bu haber bir turnusol kağıdı. Eğer bu haberde bile mezhepçilik, bölgecilik, ülkecilik nedeniyle duygusallaşmayıp yalancı, şovmen, iki yüzlü, pers oyunu acem oyunu, takiyye diyorsanız geçmiş olsun kalbinizde maraz var ve bu maraz sizi cehennemlik eder

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Konuşmuş Netanyahu’nun oğlu vefapu, sana mı kaldı sevgi den bahsetmek, 1 aylık bebeklerin katillerini destekleyene bak, buradan sevgiden bahsediyor. Sen git Netanyahu babanın yanına.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Netanyahu’nun oğlu vefapu konuşmuş , sevgiden bahsetmiş, 1 aylık ölen Bebeklerin katililleri sevgiden bahsediyor.

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Haber YorumlarıTekinDevlet null:

şehit edilen masumlar aklına gelseydi keşke

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Haber YorumlarıTeymur:

türk olduğu bu duygusallığından ve sadakatından belli...

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Haber YorumlarıVEFA:

@Fahir kardeşim bu dünyayı yaşanmaya değer kılan bir şey daha var, o da senin gibi iyi insanların hala var olmasından kaynaklı, herşeye rağmen umut var olmaktır!!!

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Haber YorumlarıFA null:

İran'dan dost, soğandan patates olmaz

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