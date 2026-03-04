Haberler

Pezeşkiyan: Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyulduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları sonrası kendilerini savunma zorunluluğu hissettiklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran, ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
