Pezeşkiyan: Diyalogdan Yanayız, Asıl Engel Tehdit ve Abluka

(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diyalog ve anlaşmadan yana olduğunu belirterek, gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engelin "kötü niyet, abluka ve tehdit" olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam Cumhuriyeti İran, her zaman diyalog ve anlaşmadan yana olmuş ve olmaya devam etmektedir. Kötü niyet, abluka ve tehdit, gerçek müzakerenin başlıca engelidir. Dünya, ikiyüzlü laf kalabalığınızı ve iddialarınız ile eylemleriniz arasındaki çelişkileri görmekte." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA