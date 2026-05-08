İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran'ın temel politikası karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkiler geliştirmektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın dış politikasının temelini karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmek olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin izlediği siyasete ilişkin, " İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmektir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkesinin dış siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sömürgecilik anlayışının geleceğin dünyasında yeri olmadığına vurgu yapan Pezeşkiyan, " İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca İran halkının tarihsel olarak hoşgörülü bir halk olduğunu ve tarihi boyunca da zulümle de mücadele ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
