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İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt

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ABD ile müzakerelere karşı olmadıklarını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptırımlar devam ettiği müddetçe masaya oturmayacaklarını belirtti. Pezeşkiyan'ın ABD'ye Türkçe şiirle verdiği yanıt dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini belirterek, baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap verdi.

İRAN'DAN ABD'YE TÜRKÇE ŞİİRLİ YANIT

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte ABD ile müzakerelere değindi. Müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Önce yaptırım uygulayıp sonra silahlarımızdan vazgeçmemizi isteyerek yeniden müzakereden bahsedemezler" dedi.

"GEÇME NAMERT KÖPRÜSÜNDEN..."

ABD'nin baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap veren Pezeşkiyan, "Türkçemizde bir şiir var. 'Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni'" ifadelerini kullandı. Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, "Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, "İsrail'in arkasında ABD desteği olduğu için bazıları İsrail'den korkuyor. Ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bize de bu yakışır" diye konuştu.

İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

geçme namert köprüsünden

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