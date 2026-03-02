Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in Okullara ve Hastanelere Saldırılarını Kınadı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İslam Devleti güçlerinin okullara ve hastanelere düzenlediği saldırıları sert bir şekilde kınayarak, uluslararası toplumu da bu saldırıları lanetlemeye çağırdı. Saldırıların insani ilkeleri ihlal ettiğini belirtti.

Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastanelere yapılan saldırılar yaşamın kendisine yöneliktir. Okullara yapılan saldırılar ise bir ulusun geleceğini hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hastaları ve çocukları hedef almanın açıkça insani ilkeleri ihlal ettiğini belirterek, uluslararası toplumu bu saldırıları kınamaya çağırdı.

Pezeşkiyan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hastanelere yapılan saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder. Dünya bunu kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak veya boyun eğmeyecektir."

