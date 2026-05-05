İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ahlakın Olmadığı İktidar Anlamsızdır

(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasetin yalnızca iktidar mücadelesine indirgenmesinin dünyada kaos, baskı ve adaletsizlik ürettiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "Ahlakın olmadığı iktidar anlamsızdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasette ahlak ve sorumluluk vurgusu yaptı. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset salt iktidara indirgenirse, sonuç bugün karşı karşıya olduğumuz dünya olur: kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. İran'ın ulusal değerlerinde ve dini çerçeve içinde, ahlakın olmadığı iktidar anlamsızdır. İran, ahlaklı ve sorumlu iktidarı temsil ederken, düşmanları ise sorumsuz ve hesap vermeyen iktidarı somutlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA