Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile Müzakereler, Ulusal Çıkarlarımız Çerçevesinde Yürütülecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülecek müzakerelerde, Dışişleri Bakanının uygun bir ortamda haysiyet ve ihtiyat ilkeleriyle hareket etmesi talimatını verdiğini duyurdu.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin, "Dışişleri Bakanıma, tehditlerden ve makul olmayan beklentilerden arındırılmış, uygun bir ortamın mevcut olması şartıyla, haysiyet, ihtiyat ve uygunluk ilkeleri rehberliğinde hareket etmesi talimatını verdim. Bu müzakereler, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yürütülecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında yapılması beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgedeki dost hükümetlerden, ABD Başkanı'nın müzakerelere ilişkin önerisine yanıt verilmesi yönünde gelen talepler ışığında; Dışişleri Bakanıma, tehditlerden ve makul olmayan beklentilerden arındırılmış, uygun bir ortamın mevcut olması şartıyla, haysiyet, ihtiyat ve uygunluk ilkeleri rehberliğinde hareket etmesi talimatını verdim. Bu müzakereler, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yürütülecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu