İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile Müzakereler, Ulusal Çıkarlarımız Çerçevesinde Yürütülecek

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin, "Dışişleri Bakanıma, tehditlerden ve makul olmayan beklentilerden arındırılmış, uygun bir ortamın mevcut olması şartıyla, haysiyet, ihtiyat ve uygunluk ilkeleri rehberliğinde hareket etmesi talimatını verdim. Bu müzakereler, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yürütülecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında yapılması beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgedeki dost hükümetlerden, ABD Başkanı'nın müzakerelere ilişkin önerisine yanıt verilmesi yönünde gelen talepler ışığında; Dışişleri Bakanıma, tehditlerden ve makul olmayan beklentilerden arındırılmış, uygun bir ortamın mevcut olması şartıyla, haysiyet, ihtiyat ve uygunluk ilkeleri rehberliğinde hareket etmesi talimatını verdim. Bu müzakereler, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yürütülecektir."