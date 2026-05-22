İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile ikinci kez görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'yi Tahran'da bir hafta içinde ikinci kez kabul etti. Görüşmenin içeriği henüz açıklanmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile diplomasi süreci kapsamında bir hafta içinde ikinci kez İran'ı ziyaret eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi'yi kabul etti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi, 16 Mayıs'ta da Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı ve İran'ın ABD ile müzakere heyetinin başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Nakvi, 20 Mayıs'ta tekrar İran'a giderek, İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
