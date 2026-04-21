İran'ın Pakistan Büyükelçisi: Tehdit ve Baskı Altında Müzakere Yapmayız

İran'ın Pakistan Büyükelçisi: Tehdit ve Baskı Altında Müzakere Yapmayız
İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD ile diplomatik temasların tehditsiz bir zeminde yapılması gerektiğini vurguladı. Pakistan, iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İSLAMABAD, 21 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin ABD'yle diplomatik temaslara ilişkin tutumuna dikkat çekerek, tehdit veya baskı altında müzakere yapılamayacağını belirtti.

Salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir medeniyete sahip bir ülke, tehdit ve zorlama altında müzakerede bulunmaz" diyen büyükelçi, bu tutumun temel bir ilke olduğunu belirtti.

Pakistan, İran ile ABD arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Xinhua
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

Müzakereler yeniden mi başlıyor? İran'dan sürpriz iddiaya yanıt geldi