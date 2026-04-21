İran'ın Pakistan Büyükelçisi: Tehdit ve Baskı Altında Müzakere Yapmayız

İSLAMABAD, 21 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin ABD'yle diplomatik temaslara ilişkin tutumuna dikkat çekerek, tehdit veya baskı altında müzakere yapılamayacağını belirtti.

Salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir medeniyete sahip bir ülke, tehdit ve zorlama altında müzakerede bulunmaz" diyen büyükelçi, bu tutumun temel bir ilke olduğunu belirtti.

Pakistan, İran ile ABD arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

