İran Sivil Havacılık Kurumu: Ülkenin batı hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İran Sivil Havacılık Kurumu, güvenlik değerlendirmeleri nedeniyle ülkenin batı hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıkladı.
İran'ın hava sahasının batı kısmının güvenlik nedenlerinden dolayı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.
İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.???????
Kaynak: AA / Tolga Akbaba