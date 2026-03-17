İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, İsrail saldırısında öldü.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan beklenen açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi. İran tarafı, üst düzey komutanın kaybını doğrularken, bu durum bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.

"LARİCANİ DE HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve DMO Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. İsrail Başbakanı, ofisinden paylaşılan görüntülü açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani'yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran'ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.