ABD, İran'ın Varlıklarını Serbest Bırakmayı Kabul Etti

İran basını, Pakistan'da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, "ABD'nin, baskı ve görüşmeler sonucunda İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasını kabul ettiğini" yazdı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre İranlı bir yetkili, Pakistan'da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ajans, ismini açıklamadığı İranlı yetkilinin, "ABD, baskı ve görüşmeler sonunda İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etti, İran heyeti konuyla ilgili teminat sağlamaya çalışıyor." ifadesini kullandığını belirtti.

Yetkilinin ayrıca, ABD'nin mali konularda bir sonuca varılabilmesi için Pakistan'a bir ekip getirdiğini söylediği kaydedildi.