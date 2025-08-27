İran, Avrupa'nın Snapback Tehdidine Cevap Verdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa ülkelerinin Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasını işletmesi halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında yeniden açılan işbirliği yolunun etkileneceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını işletme tehditlerini değerlendirdi.

Söz konusu ülkelerin yıllardır nükleer anlaşmayı uygulamadığını ve bu yüzden İran'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlama haklarının olmadığını ifade eden Garibabadi, "Müzakerelerde Avrupalıların snapback'i devreye sokmak için yasal bir konumda olmadıklarını ve bu eylemlerinin yasal bir dayanağının bulunmadığını açıkça belirttik." dedi.

Mekanizmanın 18 Ekim'de dolacak süresinin uzatılması için Rusya ve Çin'in dün ortak bir teklif sunduğunu aktaran Garibabadi, "Avrupa Birliği'ne, İran'ın her zaman diplomatik çözüme vurgu yapan iyi niyetli ve etkileşimli yaklaşımını görmezden gelip, snapback sürecini başlatmaya çalışırlarsa, İran'ın da doğal olarak gerekli tepkiyi göstereceğini açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

Sürecin başlatılması durumunda İran'ın UAEA ile yeniden açtığı işbirliği ve etkileşim yolunun tamamen etkileneceğini ve durdurulacağını Avrupalılara ilettiklerini söyleyen Garibabadi, "Bu koşullar altında işbirliği sürecinin devam etmesinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Ayrıca, eğer bu gerçekleşirse Avrupa'nın İran'la diplomasiden ve diyalogdan fiilen uzaklaşacağını ve bundan sonra müzakerelerin yalnızca BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde ve üyeleriyle yürütüleceğini ve bu alanda Avrupa ile diyaloğumuzun olmayacağını vurguladık." diye konuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı işletme tehdidinde bulunuyor. Söz konusu ülkelerin mekanizmasının işletilmesi için ilk adımı yarın atacağına dair haberler uluslararası medyada yer aldı.