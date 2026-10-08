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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyecek

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi. İslami, zenginleştirmenin nükleer sürecin ayrılmaz parçası olduğunu ve bilimde ilerlemenin İran halkının hakkı olduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesi ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt verdi.

İslami, "Kesinlikle hayır. Zenginleştirme, nükleer sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Sürecin başlangıç noktasına sahip olmadan nükleer sanayiye sahip olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Nükleer sanayiyi, bilim ve teknolojinin "itici motoru" olarak nitelendiren İslami, "ABD'nin kendisi ve mevcut Başkan (Donald) Trump da ulusal kalkınma, güvenlik ve savunma belgesinde nükleer teknolojiyi kalkınmanın öncelikleri arasına koymuştur. Bütün ülkeler hızla nükleer teknolojiyi takip ediyor." diye konuştu.

İslami, "Bilim alanında ilerleme İran halkının hakkıdır ve biz geri adım atmayacağız." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, önceki gün yaptığı açıklamasında İran'ın, ABD'nin "taleplerini karşılamak" ve iki ülke arasında 7 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme faaliyetlerini "anlamlı" bir şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.

İran 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3,67 ile sınırlandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini nükleer anlaşmadan tek taraflı çekerek yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte Tahran, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş öncesinde Washington ile devam eden müzakereler sırasında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini düşürmeye hazır olduğunu ancak ABD'nin o dönemdeki "sıfır zenginleştirme" talebini kabul etmeyeceğini belirtmişti.

Savaş sırasında İran'ın başlıca nükleer tesislerinin hasar görmesinin ardından, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatıp başlatmadığı doğrulanamıyor.

Kaynak: AA
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