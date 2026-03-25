İranlı yetkililer: Tahran mevcut şartlarda ateşkes ve müzakereleri meşru görmüyor

İranlı yetkililer, mevcut şartlar altında ateşkes ilanını ve müzakere sürecine girmeyi meşru görmediklerini açıkladı. ABD'nin çabalarına rağmen İran yönetimi, ateşkes teklifini reddetti.

İranlı yetkililer, anlaşmayı ihlal eden taraflarla müzakere sürecine girmenin mantık dışı olduğunu bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan bazı İranlı yetkililer, ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberde, "İranlı yetkililer mevcut şartlarda ateşkes ve müzakereleri meşru görmüyor." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ABD'nin ateşkes ilanı ve İran ile müzakere süreci başlatmak için çaba gösterdiğini ancak mevcut şartlarda ateşkes ve müzakerelerin uygun olmadığını vurguladı.

Ayrıca, İran yönetiminin ateşkes teklifini kabul etmediği, Tahran'ın sunduğu şartların kabul edilmesi durumunda ise ateşkes değil, yalnızca savaşın sona ermesini kabul edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
