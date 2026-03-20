Haberler

İran Silahlı Kuvvetleri: Askeri unsurlar, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Zülfikari, İran askerlerinin ABD deniz piyadelerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu ve ABD uçak gemisinin geri çekildiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran askerlerinin ABD savaş gemilerine saldırmak için hazır beklediğine işaret ederek, ülkesinin askeri unsurlarının, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermeye hazır olduğunu söyledi.

İran basınına göre, Zülfikari, ülkesinin askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD uçak gemisi Gerald Ford'un ani olarak geri çekildiğini ve söz konusu geminin İran için "kağıttan kaplan" olduğunu söyleyen Zülfikari, İran askeri unsurlarının, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır olarak beklediğini ifade etti.

Zülfikari, "Gerçek Vaat 4" operasyonunu 67. dalgasına ilişkin ise, "Bu operasyonlarla Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü, uçak bakım hangarları, helikopter teçhizatlarının bulunduğu alanlar ve radar merkezleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

