İran İnsan Hakları Yüksek Konseyinden ABD-İsrail'in sinagog ve kiliseleri hedef alan saldırılarına tepki Açıklaması

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi, ABD ve İsrail'in dini, kültürel ve tarihi mekanlara yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemleri 'dini azınlıkların kimlik sembollerini yok etme girişimi' olarak nitelendirdi.

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi, ABD ve İsrail'in ülke genelindeki dini, kültürel ve tarihi mekanlara yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemleri "dini azınlıkların kimlik sembollerini yok etme girişimi" şeklinde nitelendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Yargı Erkine bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ülke genelindeki dini, kültürel ve tarihi mekanlara yönelik saldırıları kınandı.

Açıklamada, tarihi bir ibadet yeri olan Tahran Yahudi Sinagogu'nun hedef alınarak yıkılması, Aziz Nikolas Ortodoks Katedrali ve Aziz Meryem Rum Ortodoks Kilisesi'ne verilen ciddi hasarın, uluslararası insancıl hukukun ihlalinin ötesine geçerek temel inanç özgürlüğüne yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Saldırıların ABD-İsrail'in "temel insan haklarına ve uluslararası standartlara tamamen kayıtsızlığını" bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar aynı zamanda İran'daki dini azınlıkların kimlik sembollerini ortadan kaldırmaya yönelik sinsi bir niyetin de kanıtı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
