İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu

İran Yargı Erki, ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı ya da bu ülkelere destek verdiği iddiasıyla 100’den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Kararın, özellikle yurt dışında yaşayan muhalif medya çalışanları ve tanınmış isimleri kapsaması dikkat çekti.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamada, ülke güvenliği ve ulusal çıkarlar aleyhine faaliyetlerle mücadele kapsamında kapsamlı bir adli sürecin başlatıldığı bildirildi. Bu çerçevede, aralarında oyuncular, sporcular ve medya çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında mal varlıklarının tespiti, el konulması ve banka hesaplarının dondurulmasına yönelik yargı kararı alındığı duyuruldu.

63 KİŞİ İRAN INTERNATIONAL TELEVİZYONUNDAN

Yetkililer, söz konusu kişilerin büyük bölümünün ABD, İngiltere, İsveç, Hollanda ve Gürcistan gibi ülkelerde yaşadığını öne sürdü. Listede yer alan isimlerin 63’ünün Iran International televizyonu, 25’inin ise Manoto TV bünyesinde çalışan yönetici ve personeller olduğu ifade edildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden ABD ve İsrail saldırılarına destek verdiği iddia edilen 25 kişinin de dosyaya dahil edildiği belirtildi.

SÜREÇ DAHA ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

Tahran yönetiminin bu adımı, son haftalarda artan sert açıklamaların ardından geldi. İran Başsavcılığı daha önce yaptığı duyuruda, yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarını açık şekilde uyarmış ve ABD ile İsrail’i destekleyen açıklamalar yapanların mal varlıklarına el konulabileceğini bildirmişti.

Özellikle sosyal medyada rejim karşıtı paylaşımlar yapan ve Batı ülkelerinde yaşayan İranlılara yönelik baskının arttığı, bazı platformlarda bu kişilerin isimlerinin yayıldığı da öne sürüldü.

CEZALAR AĞIRLAŞTIRILDI

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir ise son açıklamalarında, “düşman devletlerle işbirliği” suçuna yönelik cezaların önemli ölçüde artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, bu tür faaliyetler idam ve mal varlığına el koyma cezası ile karşılık bulabiliyor. Ayrıca medya faaliyetleri yoluyla “psikolojik savaş yürütmek” veya bilgi aktarımı yapmak da ağır suç kapsamına alınırken, özellikle savaş dönemlerinde cezaların daha da artırılabileceği vurgulandı.

MUHALİF MEDYA VE ÜNLÜ İSİMLER HEDEFTE

İran yönetimi daha önce de özellikle Iran International gibi yurt dışı merkezli medya kuruluşlarını hedef almış, bu kurumları “düşman propaganda aracı” olarak nitelendirmişti. 2022’deki protestolar sırasında da benzer şekilde çalışanlarının mal varlıklarına el konulması kararı alınmıştı. Son kararın, hem muhalif medya yapıları hem de yurt dışındaki İranlı diasporaya yönelik baskının yeni bir aşaması olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 5 milyon İranlının yurt dışında yaşadığı bilinirken, bu adımın geniş bir kitleyi etkileyebileceği ifade ediliyor.