İran: Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz

Güncelleme:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceğini ve tüm yetkililerin liderleri Ali Hamaney'in yolunu takip etmesi gerektiğini belirtti. Azizi, İran'a yönelik saldırıların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceklerini söyledi.

Azizi, başkent Tahran'da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde ???????kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuştu.

Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney'in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz." dedi.

Azizi ayrıca, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini" kabul edeceklerini söylemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
