İran'ın "hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı" iddia edildi

Güncelleme:
İran, ABD ve İsrail'in petrol depolarına yönelik saldırılarının ardından hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını duyurdu.

ABD ve İsrail'in dün gece İran'a ait petrol depolarını hedef almasının ardından, "İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı" bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail'in, İran'ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'ın hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yapan yetkili, ülkesinin artık yalnızca ABD ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceğini belirterek, "İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını" söyledi.

Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bir çok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
