İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: "Düşmanların zenginleştirmeyi sınırlama talepleri yerine getirilmeyecek"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi durdurma taleplerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. İslami, müzakerelerde düşmanların isteklerinin karşılanmayacağını vurguladı.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre İslami, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden önceki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün 40'ıncı gününde Tahran'da düzenlenen tören sırasında basına konuştu.

ABD'nin "savaşla elde edemediğini müzakere masasında alamayacağını" ifade eden İslami, "Bu acımasız savaş dahil olmak üzere tüm düşman komploları ve eylemleri sonuç vermedi ve şimdi müzakereler yoluyla bir sonuca varmak istiyorlarsa bu sadece kendi ve Siyonistlerin zevki içindir." dedi.

ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ortadan kaldırma taleplerine dair İslami, "Düşmanların zenginleştirmeyi sınırlama talepleri yerine getirilmeyecek. İran'ın zenginleştirme programını sınırlama iddiaları ve talepleri, sadece mezara kadar gidecek dileklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar