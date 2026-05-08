Haberler

İran: Abd, Ateşkesi İhlal Ederek İran Petrol Tankerini Hedef Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı çevresinde bir İran petrol tankerine ve başka gemilere saldırdığını bildirerek karşılık vereceğini açıkladı. ABD, saldırılarla bölge ülkeleriyle iş birliği yaparak sivil bölgelere hava saldırıları düzenlediği iddia ediliyor.

(ANKARA) - Khatam al-Anbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait bir petrol tankerini ve başka bir gemiyi hedef aldığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Zülfikari, ABD ordusunu "saldırgan, terörist ve bölücü" olarak nitelendirerek, İran'ın Jask bölgesindeki kıyı sularından Hürmüz Boğazı'na doğru seyreden bir İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı karşısında Hürmüz Boğazı'na giren başka bir geminin de saldırıya uğradığı ifade edildi.

Aynı açıklamada, ABD'nin bazı bölge ülkeleriyle iş birliği içinde Hamir, Sirik ve Qeshm Adası kıyılarındaki sivil bölgelere hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Khatam al-Anbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, bu saldırılara karşılık olarak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Chabahar Limanı'nın güneyinde ABD askeri gemilerini hedef aldığını, söz konusu gemilere ciddi hasar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, ABD ve ona destek veren ülkelere de uyarıda bulunularak, İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir saldırı ve şiddete karşı tereddüt göstermeden "ezici bir yanıt" vereceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kenan Sofuoğlu'nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı

Oğlu için endişeli: Çok pişmanız

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti

Alex, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını açıkça belli etti
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba