İran, ABD'nin Ateşkes Önerisine Yanıtını Pakistan'a İletti
İran, ABD tarafından sunulan ateşkes metnine verdiği yanıtı arabulucu rolündeki Pakistan'a iletti. Pakistan'ın bu yanıtı ABD'ye iletmesi bekleniyor.
Kaynak: ANKA