İran basını: ABD esneklik göstermediği takdirde müzakereler başarısızlıkla sonuçlanır

Pakistan arabuluculuğunda yürütülen İran-ABD müzakerelerinde, ABD'nin esneklik göstermemesi halinde görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceği bildirildi. İran, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ön şart olarak sunarken, Hürmüz Boğazı ve nükleer konular da anlaşmazlık başlıkları arasında yer alıyor.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren müzakerelerin, ABD'nin esneklik göstermemesi halinde başarısızlıkla sonuçlanabileceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD esneklik göstermediği takdirde müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceği belirtildi.

Haberde, İran'ın, nükleer meselelerin müzakerelerin ilerleyen aşamalarında ele alınmasını istediği, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını ön şart olarak sunduğu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemileri kendi mekanizmasına göre belirleme talebinin görüşmelerdeki başlıca anlaşmazlık konuları arasında yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca, bu üç ihtilaflı konu çözüme kavuşmadığı sürece İran'ın müzakerelere katılmayacağı vurgulanan haberde, nükleer konulara ilişkin görüşmelerin de ABD'nin güven artırıcı adımlar atmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın önceki statüsüne döndürülmesini talep etmesi nedeniyle taraflar arasında bu konuda da anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
