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İran basınına göre, ABD ile İran arasındaki mutabakat taslağının yeni detayları ortaya çıktı

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İran basını, ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin yeni detayları paylaştı. Taslakta, yaptırımların kaldırılması, güçlerin çekilmesi ve petrol ambargosunun sona ermesi gibi maddeler yer alırken, müzakerelerin füze programı dahil edilmeden nükleer ve ekonomik konular üzerinden yürütüleceği belirtildi.

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ileri sürerek konunun füze programı dahil edilmeden nükleer ve ekonomik konular çerçevesinde yürütüleceğini ileri sürdü.

Yarı resmi Mehr haber Ajansının haberine göre, ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, mutabakat taslağı, ABD'nin yaptırımları kaldırma, İran çevresindeki güçlerini çekme, deniz ablukasını kaldırma, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma, petrol yaptırımlarını kaldırma ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakma taahhüdünü içeriyor.

ABD'nin İran ekonomisini yeniden inşa etme planı sunması gerektiği ifade edilen detayda, "İki ülke arasındaki nihai müzakereler ise İran'ın füze programı gündeme alınmadan, nükleer ve ekonomik konular üzerinde yürütülmelidir." ifadelerine yer verildi.

İleri sürülen taslağa ilişkin ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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