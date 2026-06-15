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İran: Cuma günü İsviçre'de (ABD/İran) müzakere ekip başkanları arasında muhtemelen görüşme gerçekleşecek

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde cuma günü İsviçre'de müzakere ekipleri başkanları arasında bir görüşme yapılabileceğini duyurdu. Müzakerelerin ilk turu, bu görüşme ve resmi imzaların ardından başlayacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesiyle ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde, cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabına göre Erakçi, İran Meclisi Ekonomik Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran-ABD mutabakatına ilişkin, "Muhtemelen cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşme gerçekleşecek." diyen Erakçi, müzakerelerin ilk turunun bu görüşmenin ve mutabakata ilişkin resmi imzaların atılmasından sonra başlanacağını dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
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