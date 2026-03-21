Haberler

İran'da Saldırılarda 60 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İlam eyaletinde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 60 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İlam Valisi Ahmed Keremi eyalete yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İlam'da 93 noktanın hedef alındığını belirten Keremi, bunlardan 61'inin hasar gördüğünü söyledi.

Keremi, "Bu saldırılarda, aralarında altı aylık bir bebek, seçkin bir bilim insanı, polis ve sınır muhafızlarının da bulunduğu 60 hemşehrimiz şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
