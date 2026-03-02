Haberler

İran Atom Enerjisi Başkanı İslami: "ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı"

Güncelleme:
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD- İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafarel Mariano Grossi'ye ABD- İsrail'in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi.

İslami, "ABD ve İsrail'in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın nükleer tesislere saldırılar karşısındaki eylemsizliğine en kısa sürede son vermesi gerektiğini belirten İslami, "Uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınayarak yasal görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

