İran: ABD Destroyerinin Hürmüz Boğazı'na Girişi Engellendi

(ANKARA) - İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait bir destroyerin Hürmüz Boğazı'na girişinin engellendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere yardım etmeye başlayacağını söylemesinin ardından, İran devlet medyası Devrim Muhafızları Ordusu'nun "İslam Cumhuriyeti Donanması'nın kararlı ve hızlı uyarısıyla, Amerikan ve Siyonist düşman destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'na girişi engellendi" ifadelerinin yer aldığı açıklamasını paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettiğini ifade ettiği alanlara ilişkin bir harita yayımladı. Kontrol edilen bölgeler İran'daki Cebel Mübarek ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre'nin güneyi arasındaki çizgiyi ve İran'daki Keşm Adası'nın ucu ile BAE'deki Umm el-Kayveyn arasındaki çizgiyi kapsıyor. ABD, yayımlanan haritalar ve destroyer iddiasına yanıt vermedi.

Kaynak: ANKA