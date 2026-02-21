Haberler

İran, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti. Bu karar, AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımasına karşılık geldi.

Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz." diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

