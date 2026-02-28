İran'da internet kesintileri sıklaşırken İsrail basını İran'a siber saldırı yapıldığını bildirdi
İran'da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri artarken, İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini belirtti. İran resmi ajansı IRNA'nın internet sitesine erişim engeli getirildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba