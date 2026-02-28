Haberler

İran'da internet kesintileri sıklaşırken İsrail basını İran'a siber saldırı yapıldığını bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri artarken, İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini belirtti. İran resmi ajansı IRNA'nın internet sitesine erişim engeli getirildi.

İran'da internet kesintileri artarken İsrail basını, İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini belirtti.

İran'da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri arttı.

İsrail basını da İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA'nın internet sitesine erişim engeli geldi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu