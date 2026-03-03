Haberler

CENTCOM: İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı 6'ya çıktı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı. Açıklamada, kayıp olarak bildirilen askerlerden ikisinin cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.

