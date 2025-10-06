Iraklı Sanatçıdan Nadir Kalem Oyma Sanatı

Yeni bir heykelcilik türü olan kalem oyma sanatını başarıyla icra eden Iraklı Murtaza el- Yabani, kurşun kalemlerin ucuna çeşitli obje ve figürler işleyerek birbirinden ilginç eserler ortaya çıkarıyor.

Başkent Bağdat'ta yaşayan 29 yaşındaki Yabani, dünyada örneklerine nadir olarak rastlanan bir sanat dalıyla ilgileniyor. Mikro ölçekte gerçekleştirilen bu sanat, büyük dikkat, titizlik ve sabır gerektiriyor.

Kurşun kalemin ucunu titizlikle kazıyarak genelde 2–10 milimetre uzunluğunda birbirinden güzel, ilginç mikro heykeller ortaya çıkaran Yabani, bir heykeli tamamlayabilmek için bazen haftalar veya aylar harcayabiliyor.

"Titizlik, konsantrasyon ve sabır gerektiren nadir bir sanat"

Yaptığı sanatın inceliklerinin AA muhabirine anlatan Yabani, ortaokuldayken heykele ilgi duymaya başladığını, 2020'de koronavirüs döneminde yaşanan sokağa çıkma yasağı sırasında da bu sanatla ilgilendiğini söyledi.

Yabani, "Kurşun kalemin ucuna yaptığım bu sanat titizlik, konsantrasyon ve sabır gerektiriyor. Bu, nadir bir sanat. Sanırım dünya çapında bu sanatı icra eden kişi sayısı 6'dır." dedi.

Bu sanattaki ısrarına dikkati çeken Yabani, "Bu sanatı öğrenene kadar 45 kez denedim ve hata yaptım. Ancak nadir olan bu sanata karşı ısrarım sayesinde işi öğrendim." diye konuştu.

Yabani, bunun maliyetli bir sanat olduğunu, yurt dışından sipariş ettiği kalemlerle çalıştığını dile getirdi.

"Çalışırken bazen nefesini bile kesmen gerekiyor"

Yaptığı sanatın zorluklarına dikkati çeken Yabani, bu işle uğraşmanın eklem hastalıklarına neden olabileceğini belirtti.

Yabani, şunları söyledi:

"Bir günde en az 5 saat çalışmam gerekiyor. Çalışma sırasında kafam eğik olacak ve cep telefonu dahil hiçbir şeyle uğraşmamam lazım. Gözlerim de etkilenmeye başladı. Çalışırken hataya yol vermemek ve kalem ucunun kırılmaması için bazen nefesini bile kesmen gerekebiliyor. En ufak bir hata işi çöpe attırabilir. En küçük iş 20 saat alabiliyor. Bu 20 saati 4 güne bölüyorum."