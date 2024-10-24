Irak ve Suriye'ye Hava Harekatı: 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hava harekatlarında 47 terör hedefinin vurulduğu belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün akşam Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Güvenlik Politika Suriye Güncel Dünya Terör Irak
Sıcak Gelişme:
DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır. Sıra çağrıyı yapanlarda, artık bu sözü hayata geçirme zamanı