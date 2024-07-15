Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine yönelik birbirinden başarılı operasyonlara imza atarken, Milli Savunma Bakanlığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir önemli operasyonun daha bilgisini verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE BİR AĞIR DARBE DAHA

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda toplam 17 teröristin öldürüldüğünü duyuran Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."