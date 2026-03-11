Haberler

Irak: Ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacağız

Güncelleme:
Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacaklarını bildirdi.

Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son günlerde ülkedeki Şehit Ala Hava Üssü ve Şehit Ali Fıleyyih Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarına tepki gösterildi.

Bu üslerin tamamen Irak egemenliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, burada herhangi bir yabancı gücün bulunmadığına işaret edildi.

Açıklamada, bu üslerde Irak Hava Kuvvetlerine bağlı subay ve personel ile Irak askeri uçak filosunun bulunduğu ifade edildi.

Irak Savunma Bakanlığının, tekrar etmesi durumunda "saldırılara seyirci kalamayacağı" aktarılan açıklamada, Irak'ın her türlü saldırıya karşı tüm haklarını kullanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
