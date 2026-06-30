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ITC Başkanı Ağa'dan Irak'ta başlatılan yolsuzluk operasyonlarına destek

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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, hükümetin kamu görevlileri ve milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarını desteklediğini açıkladı. Ağa, yolsuzluğun terörle eşdeğer olduğunu vurgulayarak, tüm şüphelilere hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, hükümetin ülkede aralarında kamu görevlileri ve milletvekillerinin de olduğu kişilere yönelik başlattığı yolsuzluk operasyonlarına destek verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ağa, "Türkmenler olarak hükümetin yolsuzluklara yönelik başlattığı operasyonlar ve şüphelilerin tutuklanmaları yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini" söyledi.

Hiçbir taviz vermeden ve istisnasız olarak tüm şüphelilere hesap sorulmasının "milli savaş" olduğunu vurgulayan Ağa, bu adımın devlet kurumlarının korunması ve vatandaşlarda güvenin yeniden sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yasaların herkesten üstün olduğunun altını çizen Ağa, bu adımların hiçbir zaman siyasi baskıdan etkilenmemesi ve gereken tüm denetim ve şeffaflığın üstün kılınmasını istedi.

Ağa, bunun Iraklılar için adaletin sağlanması ve hakların geri alınması için takdir edilecek bir adım olduğunu dile getirdi.

Irak Türkmen Cephesi başta olmak üzere tüm ulusal siyasi grupların bu adımı desteklemesini isteyen Ağa, yolsuzluğun terörle hiçbir farkı olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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