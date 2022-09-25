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Irak'ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak'ta yeni hükümeti kurma sürecinde siyasi taraflarca gerçekleştirilen toplantılara Türkmenlerin davet edilmediğini belirterek, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacaklarını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak'ta yeni hükümeti kurma sürecinde siyasi taraflarca gerçekleştirilen toplantılara Türkmenlerin davet edilmediğini belirterek, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacaklarını söyledi.

ITC Başkanı Turan, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hükümetin hala kurulamadığı Irak'ta devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Kasım - Güncel

Hasan Turan Kerkük Irak Güncel Haberler

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